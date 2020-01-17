Туреччина звинувачує Асада у порушенні режиму “тиші”

У Туреччині заявляють, що сили Башара Асада не дотримуються режиму припинення вогню, встановленого в ніч на 12 січня, й тому мають намір порушувати питання ситуації в Сирії на зустрічі в Берліні в неділю.

Про це сьогодні сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, спілкуючись із журналістами після п’ятничної молитви, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Режим (Асада – ред.) відкрито демонструє недотримання режиму припинення вогню», - сказав президент.

Він повідомив, що під час міжнародної зустрічі в Берліні, яка відбудеться 19 січня, турецька делегація має намір підняти питання ситуації в Сирії, зокрема в Ідлібі.

Також він вказав на те, що спроби союзників виправдати Асада є необґрунтованими, оскільки від ударів режиму кинуть не терористи, а малі діти.

Як повідомляв Укрінформ, у Берліні 19 січня відбудеться міжнародна конференція з питань мирного врегулювання у Лівії, на яку запрошено США, Росію, Великобританію, Францію, Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину, Республіку Конго, Італію, Єгипет, Алжир, а також ООН, Європейський Союз, Африканський Союз та Лігу Арабських держав.

Раніше в Анкарі закликали дотримуватися режиму припинення вогню у Сирії та Лівії, який набув чинності опівночі з 11 на 12 січня.