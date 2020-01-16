У Німеччині розбився літак, є загиблі
Укрінформ
Неподалік Берліна 16 січня розбився малий літак, загинули обидва його пілоти.
Про випадок повідомляє телеканал n-tv.
«Невеликий літак розбився в комерційному аеропорту в Штраусберзі в землі Бранденбург. Обидві людини на борту загинули в аварії», - йдеться у повідомленні.
Літак розбився під час посадки біля злітно-посадкової смуги. Машина впала на землю і згоріла.
Інші люди на землі не постраждали.
Розслідуванням пригоди займаються фахівці Федерального управління з розслідування аварій на авіаційному транспортному. Кримінальна поліція порушила справу за підозрою у вбивстві за недбалістю.
Аеродром Штраусберга - одне з найбільших у сході Німеччини вриватних летовищ. У сісні минулого року розбився надлегкий літак, який вилететів з цього аеродрому, загинуло 2 соловика.
Фото: n-tv.