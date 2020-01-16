У Німеччині розбився літак, є загиблі

Неподалік Берліна 16 січня розбився малий літак, загинули обидва його пілоти.

Про випадок повідомляє телеканал n-tv.

«Невеликий літак розбився в комерційному аеропорту в Штраусберзі в землі Бранденбург. Обидві людини на борту загинули в аварії», - йдеться у повідомленні.

Літак розбився під час посадки біля злітно-посадкової смуги. Машина впала на землю і згоріла.

Інші люди на землі не постраждали.

Розслідуванням пригоди займаються фахівці Федерального управління з розслідування аварій на авіаційному транспортному. Кримінальна поліція порушила справу за підозрою у вбивстві за недбалістю.

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Аеродром Штраусберга - одне з найбільших у сході Німеччини вриватних летовищ. У сісні минулого року розбився надлегкий літак, який вилететів з цього аеродрому, загинуло 2 соловика.

Фото: n-tv.