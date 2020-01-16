Папа Римський вперше призначив жінку на високий дипломатичний пост

Папа Франциск уперше призначив італійську жінку-юристку на впливову посаду в Державному секретаріаті Ватикану.

Про це повідомляє AP .

«У середу Папа Франциск уперше призначив жінку на управлінську посаду в Державному секретаріаті Ватикана. Нею стала 66-річна італійська юристка Франческа Ді Джованні», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Джованні стала заступником державного секретаря Святого престолу. 66-річна юристка, яка має 27-річний стаж, стала першою в історії жінкою, яка отримала керівну посаду в найважливішому офісі Ватикана – Державному секретаріаті, який опікується внутрішньою бюрократичною роботою та дипломатичними відносинами з іншими країнами.

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Джованні опікуватиметься відносинами Ватикану з ООН та іншими міжурядовими організаціями.

Як відомо, нині жінки у Ватикані вже займають кілька важливих посад. Папа Римський Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані.