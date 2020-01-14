Ватикан обговорює ідею скасування целібату

У жовтні 2019 року на синоді католицької церкви в Бразилії було висунуто пропозицію відмовитися від практики целібату й дозволити проповідувати одруженим чоловікам.

Про це пише Громадське.

"Ідея виникла через нестачу католицьких проповідників, зокрема в Південній Америці. Нині ця ідея обговорюється серед керівництва Ватикану — офіційна думка церкви з приводу скасування целібату має з’явитися в найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що колишній Папа Римський Бенедикт XVI у своїй новій книзі «З глибини наших сердець» виступив проти перегляду практики целібату — тобто безшлюб’я духовенства.

В одному з розділів своєї книги, яка вийшла друком у понеділок, 13 січня, Бенедикт говорить, що целібат (який став традицією в католицькій церкві лише близько тисячоліття тому) має «велике значення», оскільки дозволяє священнику зосередитися на своєму покликанні.

При цьому його наступник Папа Франциск вважає, що скасування целібату — це один зі способів забезпечити достатньо священників у малозаселених районах.