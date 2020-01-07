Автокефалію ПЦУ цьогоріч можуть визнати ще чотири церкви - Епіфаній

У цьому році ще чотири православні церкви можуть визнати автокефалію Православної церкви України.

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий"

"Зараз на порядку денному в декількох церквах також стоїть питання про визнання нашої автокефалії. І я вірю і переконаний в тому, що в наступному році (мова йде про 2020 рік - ред.) ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я би не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська", - сказав Епіфаній.

Він наголосив, що йде великий спротив цьому процесу з боку російської церкви і загалом з боку РФ.

"І зараз є дуже багато протидії з боку не тільки Російської православної церкви, але й загалом з боку російської держави. Тому що російська держава і російська церква невід’ємно поєднані між собою. Ми не можемо говорити окремо про російську церкву, не згадуючи про те, що це є вплив російської держави. І ми бачили на прикладі Елладської православної церкви, який чинився на ієрархів цієї церкви шалений тиск з боку російської політики і російської церкви. Але, не дивлячись на цей спротив, вони все ж таки дійшли згоди і прийняли практично одностайно рішення про визнання автокефалії Української православної церкви", - сказав Епіфаній.

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Водночас, за словами предстоятеля ПЦУ, вирішувати долю Православної церкви України без неї вже не вийде.

"Якщо буде скликана всеправославна нарада, то вона не може відбутися вже без нашої участі, тому що ми офіційно як церква внесені в диптих. Ми знаходимося в переліку серед інших церков. І тому без нас, без нашого відома вирішувати нашу майбутню долю вже не вдасться, як цього прагне Російська православна церква", - додав Епіфаній.