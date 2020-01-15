В Італії за махінації мафії із коштами ЄС заарештували 94 особи
Укрінформ
У сицилійському місті Мессіна арештовано 94 людини за махінації мафії із засобами ЄС.
Про це повідомляє ANSA.
«Італійська поліція безпеки і фінансова служба ROS у середу заарештувала 94 людини під час найбільшої в історії облави на членів мафіозних кланів у сицилійському місті Мессіна і його околицях», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, затримані були глави двох мафіозних сімей - Батанезі і Бонтемпі Скаво.
Поліція повідомила, що мафіозі незаконно заволоділи більш ніж 5,5 млн євро з сільськогосподарських фондів ЄС.
За словами поліцейських, місцеве товариство «змирилося» з присутністю і діяльністю мафії: «Вони проникли в усі нервові центри місцевої економіки».
Фото: Getty Image