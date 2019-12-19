В Італії масштабна спецоперація проти мафії - понад 300 затриманих

Поліція Італії затримала понад 300 осіб в ході масштабної спецоперації проти мафіозного клану "Ндрангета".

Про це повідомляє ANSA з посиланням на керівника прокуратури Катандзаро Ніколу Граттері.

“Понад 300 людей затримані в ході масштабної спецоперації італійської поліції проти мафіозного клану “Ндрангета” з Калабрії”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у справі правоохоронці вивчають роль 416 людей, які причетні до незаконних дій мафіозі в південній провінції Вібо Валентія та місті Ломбарді.

Зазначається, що серед затриманих є політики, адвокати, бухгалтери і чиновники.

За словами прокурора Граттері, спецоперація є наймасштабнішою з початку 90-х років.

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