Китай підриває світову систему захисту прав людини - Human Rights Watch

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Китай у використанні економічного та дипломатичного впливу, щоб підірвати світову систему захисту прав людини.

Як передає власний кореспондент Укрінформу про це заявив у вівторок на пресконференції у штаб-квартирі ООН виконавчий директор організації Кеннет Рот, презентуючи Всесвітній звіті 2020.

«Щоб уникнути критики, китайський уряд з дедалі більшою жорстокістю намагається використовувати свій економічний і дипломатичний вплив, змушуючи замовкнути критичні голоси за кордоном і підриваючи глобальні інституції, які захищають права людини», - сказав Рот.

У неділю Роту, за його словами, було відмовлено у в'їзді в Гонконг, де він планував презентувати доповідь щодо ситуації з правами людини, у якій чільне місце відведено Китаю.

HRW звинуватила адміністрацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна в «найжорстокішому утискові, який Китай зазнавав за останні десятиліття».

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У доповіді засуджується поводження Пекіна з уйгурскими мусульманами в регіоні Сіньцзян.

У грудні Китай оголосив санкції проти HRW та інших неурядових організацій США як контрзахід щодо Закону про підтримку демократії та захисту прав людини в Гонконзі, ухваленого у США в кінці листопада 2019 року. Закон підтримує антиурядові протести в Гонконгу й загрожує Китаю санкціями за порушення прав людини.