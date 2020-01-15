Китай підриває світову систему захисту прав людини - Human Rights Watch
Як передає власний кореспондент Укрінформу про це заявив у вівторок на пресконференції у штаб-квартирі ООН виконавчий директор організації Кеннет Рот, презентуючи Всесвітній звіті 2020.
«Щоб уникнути критики, китайський уряд з дедалі більшою жорстокістю намагається використовувати свій економічний і дипломатичний вплив, змушуючи замовкнути критичні голоси за кордоном і підриваючи глобальні інституції, які захищають права людини», - сказав Рот.
У неділю Роту, за його словами, було відмовлено у в'їзді в Гонконг, де він планував презентувати доповідь щодо ситуації з правами людини, у якій чільне місце відведено Китаю.
HRW звинуватила адміністрацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна в «найжорстокішому утискові, який Китай зазнавав за останні десятиліття».
У доповіді засуджується поводження Пекіна з уйгурскими мусульманами в регіоні Сіньцзян.
У грудні Китай оголосив санкції проти HRW та інших неурядових організацій США як контрзахід щодо Закону про підтримку демократії та захисту прав людини в Гонконзі, ухваленого у США в кінці листопада 2019 року. Закон підтримує антиурядові протести в Гонконгу й загрожує Китаю санкціями за порушення прав людини.