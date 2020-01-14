Джонсон пропонує замінити іранську ядерну угоду на новий "договір Трампа"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав замінити іранську ядерну угоду 2015 року на новий "договір Трампа" з метою не дати Ірану отримати ядерну зброю.

Про це повідомляє Telegraph.

"Президент Трамп, за його власними словами і відгуками інших, чудовий переговірник. Давайте разом працювати щодо заміни ядерної угоди і замість цього ухвалимо "угоду Трампа", - сказав Джонсон.

За словами британського прем'єра, одна з проблем, з якою зіткнувся президент США Трамп зі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД), полягала в тому, що переговори від Штатів вів його попередник Барак Обама, так що підписання альтернативної "угоди Трампа" стало б виходом із нинішньої кризи.

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Як зазначає видання, не ясно чи погодиться Іран на таку угоду, особливо якщо вона буде укладена від імені Трампа, який, можливо, не вступить на посаду після президентських виборів в листопаді.

Пропозиція Джонсона про альтернативну операцію прозвучала після того, як Франція, Німеччина та Велика Британія запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД щодо ядерної програми Ірану.

Як повідомлялося, США вийшли з угоди у 2018 році і знову наклали на Іран санкції, що спонукало Тегеран відновити збагачення урану.