Три країни запустили механізм вирішення спорів з Іраном через ядерну угоду

Франція, Німеччина та Велика Британія запустили механізм вирішення суперечок в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану.

Про це йдеться у спільній заяві очільників МЗС трьох країн.

"З огляду на дії Ірану, у нас не залишилося іншого вибору, окрім як офіційно висловити наше занепокоєння з приводу того, що Іран не дотримується своїх зобов'язань в рамках СВПД, та передати це питання в Спільну комісію в рамках Механізму вирішення спорів, як це прописано у статті 36 СВПД", - йдеться у заяві.

Міністри наголошують, що їхні країни працювали над тим, аби повернути Іран до виконання угоди та запропонували дипломатичні ініціативи з деескалації напруженості для того, щоб посадити Іран і США за стіл переговорів для комплексного вирішення.

Однак Тегеран 5 січня оголосив, що країна більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо обмеження кількості центрифуг для збагачування урану.

Міністри підкреслюють, що Франція, Німеччина й Велика Британія продовжать роботу з усіма підписантами Спільного всеосяжного плану дій задля його збереження.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еманнуель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову закликали Іран повернутись до виконання ядерної угоди.

Як повідомлялося, у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.