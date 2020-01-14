Джонсон анонсував звіт про ймовірне втручання РФ у британську політику

Звіт про ймовірне втручання РФ у британську політику скоріше за все розчарує громадськість, оскільки його висновки не містять чогось незвичайного.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Daily Mail.

"Довгоочікуваний звіт про звинувачення в російському втручанні в британську демократію буде опублікований "за тиждень", заявив сьогодні Джонсон", - йдеться у публікації.

Британський прем’єр наголосив, що громадськість "буде розчарована" даними звіту, оскільки його висновки є "тьмяними" та не містять чогось незвичайного.

"Я випадково прочитав його. Я думаю, що після галасу під час виборчої кампанії люди будуть розчаровані", - заявив Джонсон.

Звіт є результатом 18-місячного розслідування, проведеного парламентським Комітетом з питань розвідки та безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді Великої Британії визнали можливість втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих опозицією нібито планів уряду щодо Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS).