Лондон не дозволить Шотландії референдумів про незалежність — Джонсон

Уряд Великої Британії не дасть згоду на проведення нових рефередумів про незалежність Шотландії.

Про це йдеться в оприлюдненому листі у Twitter від британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона у відповідь на лист першого міністра Шотландії Нікола Стерджен.

"Уряд Великої Британії продовжить поважати демократичне рішення шотландців, та обіцянку, яку Ви їм дали. З цієї причини я не можу погодитися на будь-яке прохання щодо передачі повноважень, які призведуть до подальших референдумів (про незалежність — ред.)", - написав британський прем'єр.

Він нагадав, що під час референдуму про незалежність Шотландії у 2014 році, більшість населення регіону виступила проти, і це рішення треба поважати.

Подальші референдуми про незалежність, додав Джонсон, лише призведуть до політичної стагнації, за якою шотландці спостерігають впродовж останнього десятиліття.

Раніше перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала прем’єру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.