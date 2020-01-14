Італійська авіакомпанія скасувала 140 рейсів через страйк

Італійська авіакомпанія Alitalia 14 січня скасувала 140 рейсів через страйк авіадиспетчерів.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

"Деякі італійські профспілки підтвердили 4-годинний страйк авіадиспетчерів із 13 до 17 години у вівторок 14 січня", - повідомили в Alitalia.

В авіакомпанії додали, що тому скасовують 140 рейсів (внутрішніх та міжнародних разом) під час годин страйку.

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Як повідомлялося, італійська авіакомпанія Alitalia 13 грудня скасувала понад 300 рейсів через страйк співробітників.