Італійська авіакомпанія скасувала 140 рейсів через страйк

Італійська авіакомпанія скасувала 140 рейсів через страйк

Укрінформ
Італійська авіакомпанія Alitalia 14 січня скасувала 140 рейсів через страйк авіадиспетчерів.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

"Деякі італійські профспілки підтвердили 4-годинний страйк авіадиспетчерів із 13 до 17 години у вівторок 14 січня", - повідомили в Alitalia.

В авіакомпанії додали, що тому скасовують 140 рейсів (внутрішніх та міжнародних разом) під час годин страйку.

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Як повідомлялося, італійська авіакомпанія Alitalia 13 грудня скасувала понад 300 рейсів через страйк співробітників.

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