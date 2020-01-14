Міненерго США надасть документи про контакти Перрі, пов'язані з Україною

Міністерство енергетики США погодилося надати правозахисній організації American Oversight матеріали, зокрема, про контакти ексглави міністерства Ріка Перрі, пов'язані з Україною.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Під час судового засідання в понеділок Міністерство енергетики погодилося надати American Oversight документи у декількох категоріях, пов’язаних з Україною, включно з контактами колишнього міністра Ріка Перрі з українськими чиновниками високого рівня, соратниками Руді Джуліані та сторонніми групами, пов'язаними з американськими енергетичними інтересами в Україні», - йдеться у заяві.

Як зазначається, у жовтні минулого року American Oversight запросила документи щодо поїздки американської делегації на чолі з Перрі до України, а також документи, пов'язані із зусиллями щодо тиску адміністрації Трампа на Україну, щоб оголосити розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Все це відбувається в рамках розслідування змісту липневої телефонної розмови президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, подавши позов на підставі Закону про свободу інформації.

Перша частина матеріалів буде надана до 28 січня, інші — 4 лютого і 16 березня.

Як повідомляв Укрінформ, скандал у США зчинився, коли співробітник розвідки, який опрацьовував телефонну розмову Дональда Трампа з "іноземним лідером" (яким американські ЗМІ вважають Володимира Зеленського), подав скаргу своєму керівництву. Його непокоїли окремі висловлювання господаря Білого дому, що можуть тлумачитися як тиск на українську сторону з метою примусити відкрити розслідування проти родини Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на виборах президента США.

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24 вересня Трамп пообіцяв оприлюднити стенограму телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала предметом останніх політичних загострень у США. Згодом він заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Тим часом спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту Дональда Трампа, якій передуватимуть розслідування в комітетах нижньої палати Конгресу.

Фото: americanoversight.org