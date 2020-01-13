Австрія не схвалює вбивство Сулеймані – глава МЗС

Генерал Касем Сулеймані був інструментом Ірану з дестабілізації всього регіону, але Австрія не схвалює його вбивство американцями.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

"Сулеймані був інструментом для Ірану, щоб дестабілізувати весь регіон. Однак ми не можемо схвалювати вбивство Сулеймані", - сказав він.

Австрійський міністр також прокоментував питання, чи було законним вбивство Сулеймані у результаті американського ракетного удару: "Про це можна сперечатися. Американці посилаються на право про самооборону".

За його словами, в результаті ескалації напруги між США та Іраном світ був близьким до війни: "Ми були близькі до точки кипіння на Близькому Сході. Я радий, що ситуація не вибухнула".

Австрійський міністр переконаний, що для врегулювання ситуації США та Іран мають сісти за стіл переговорів: "Я переконаний, що це можливо. Насправді жодна зі сторін не зацікавлена у війні у Перській затоці. Адже це вплине на світову економіку", - заявив Шалленберг.

Як повідомлялося, відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.