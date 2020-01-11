Вбитий іранський генерал планував напади на чотири посольства – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляє, що іранський генерал Касем Сулеймані готував напад на чотири посольства США.

Про це повідомляє CNN.

В інтерв’ю Foх News на запитання, чи планувавв Сулеймані масштабні напади на інші посольства і, якщо це так, то чому ми не можемо розкрити це американському народові, Трамп відповів:

"Я маю підстави вважати, що це мали бути чотири посольства".

Пізніше в четвер військовий високопосадовець, за даними CNN, підтвердив цю заяву, повідомивши журналістам, що США володіють розвідданими про підготовку численних планів щодо нападів на посольство з використанням вибухових речовин.

За його словами, йдеться не лише про спроби штурмувати американське посольство в Багдаді з коктейлями Молотова.

Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.

Фото: The White House