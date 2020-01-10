США хотіли ліквідувати ще одного іранського командира того ж дня, що й Сулеймані - WP

США хотіли ліквідувати ще одного іранського командира того ж дня, що й Сулеймані - WP

Укрінформ
У той самий день, коли було вбито іранського генерала Касема Сулеймані, 3 січня, США намагалися ліквідувати в Ємені ще одного військового високопосадовця Ірану.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За даними видання, ціллю американців був фінансист і ключовий командир елітних сил "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Абдул Реза Шахлай.

Спроба його ліквідувати не була успішною, зазначає газета, однак, жодних деталей спецоперації джерело не надало.

У грудні спецпредставник Державного департаменту по Ірану Браян Хук заявив, що адміністрація пропонує "до 15 мільйонів доларів США за інформацію про фінансову діяльність, мережі та партнерів Абдула Рези Шахлая".

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Як повідомлялося, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: Iraq Security Media Cell

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