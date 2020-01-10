США хотіли ліквідувати ще одного іранського командира того ж дня, що й Сулеймані - WP

У той самий день, коли було вбито іранського генерала Касема Сулеймані, 3 січня, США намагалися ліквідувати в Ємені ще одного військового високопосадовця Ірану.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За даними видання, ціллю американців був фінансист і ключовий командир елітних сил "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Абдул Реза Шахлай.

Спроба його ліквідувати не була успішною, зазначає газета, однак, жодних деталей спецоперації джерело не надало.

У грудні спецпредставник Державного департаменту по Ірану Браян Хук заявив, що адміністрація пропонує "до 15 мільйонів доларів США за інформацію про фінансову діяльність, мережі та партнерів Абдула Рези Шахлая".

Як повідомлялося, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: Iraq Security Media Cell