У Дортмунді знешкодили дві авіабомби часів Другої світової

У німецькому місті Дортмунд у неділю знешкодили дві авіаційні бомби часів Другої світової війни, евакуйовані жителі повертаються додому.

Про це повідомляє місцева влада.

«У кварталі лікарень знешкоджені дві бомби, зона евакуації вільна», - йдеться у повідомленні.

На Луїзенштрассе було вилучено британську бомбу вагою 250 кілограмів. Американська бомба, також вагою 250 кг, була на Беургаусштрассе. Обидві - поблизу лікарень.

Підозри про наявність ще двох авіабомб не підтвердилися.

Місто повертається до нормального життя, повідомляє влада.

Як повідомлялося, у німецькому Дортмунді в неділю, 12 січня, евакуювали близько 14 тисяч осіб через виявлення авіабомб часів Другої світової війни.

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Також евакуювали пацієнтів двох великих лікарень. Головний вокзал закрили.

Була підозра про наявність 4 бомб, на які вказали спеціальні прилади, які використовувалися інженерами-будівельниками під час підготовки будівельних робіт.

Фото: Bild/Stadt Dortmund