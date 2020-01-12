У Дортмунді знешкодили дві авіабомби часів Другої світової
Про це повідомляє місцева влада.
«У кварталі лікарень знешкоджені дві бомби, зона евакуації вільна», - йдеться у повідомленні.
На Луїзенштрассе було вилучено британську бомбу вагою 250 кілограмів. Американська бомба, також вагою 250 кг, була на Беургаусштрассе. Обидві - поблизу лікарень.
Підозри про наявність ще двох авіабомб не підтвердилися.
Місто повертається до нормального життя, повідомляє влада.
Як повідомлялося, у німецькому Дортмунді в неділю, 12 січня, евакуювали близько 14 тисяч осіб через виявлення авіабомб часів Другої світової війни.
Також евакуювали пацієнтів двох великих лікарень. Головний вокзал закрили.
Була підозра про наявність 4 бомб, на які вказали спеціальні прилади, які використовувалися інженерами-будівельниками під час підготовки будівельних робіт.
Фото: Bild/Stadt Dortmund