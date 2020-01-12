В Індії екстрено посадили літак через погрози його підірвати

Літак авіакомпанії Air Asia, що виконував рейс з Калькутти до Мумбаї, екстрено повернувся до місця вильоту через загрозу вибуху.

Про це повідомляє Hindustan Times.

"Літак, що летів з Калькутти до Мумбаї, змушений був повернутися та здійснити екстрену посадку в аеропорту Нетаджі Субхаш Чандра Бозе Інтернешнл (NSCBI) після того, як пасажирка пригрозила підірвати літак", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 25-річна пасажирка через 40 хвилин польоту передала члену екіпажу записку, в якій йшлося, що до її тіла прив'язана вибухівка, яку вона може підірвати в будь-який момент.

Пілот прийняв рішення повернутися до Калькутти, де після приземлення літак був доставлений до ізолятора. Там був проведений ретельний обшук, бомби не виявили.

Поліція заарештувала пасажирку. На даний момент правоохоронні органи з'ясовують мотиви дій дівчини.