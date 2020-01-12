В Індії екстрено посадили літак через погрози його підірвати

В Індії екстрено посадили літак через погрози його підірвати

Укрінформ
Літак авіакомпанії Air Asia, що виконував рейс з Калькутти до Мумбаї, екстрено повернувся до місця вильоту через загрозу вибуху. 

Про це повідомляє Hindustan Times.

"Літак, що летів з Калькутти до Мумбаї, змушений був повернутися та здійснити екстрену посадку в аеропорту Нетаджі Субхаш Чандра Бозе Інтернешнл (NSCBI) після того, як пасажирка пригрозила підірвати літак", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 25-річна пасажирка через 40 хвилин польоту передала члену екіпажу записку, в якій йшлося, що до її тіла прив'язана вибухівка, яку вона може підірвати в будь-який момент.

Пілот прийняв рішення повернутися до Калькутти, де після приземлення літак був доставлений до ізолятора. Там був проведений ретельний обшук, бомби не виявили.

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Поліція заарештувала пасажирку. На даний момент правоохоронні органи з'ясовують мотиви дій дівчини.

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