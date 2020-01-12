Неподалік резиденції Трампа у Флориді затримали іранця з мачете

Поліція затримала громадянина Ірану з холодною зброєю і великою сумою грошей за кілька кілометрів від заміської резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Громадянин Ірану, озброєний ножами, був затриманий поліцією у Палм-Біч, штат Флорида, а поліцейський загін саперів обшукав його автомобіль неподалік від аеропорту”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік мав при собі паспорт громадянина Ірану на ім'я Масуда Золеха. Також у нього знайшли мачете, сокиру, ножі та 22 тисячі доларів готівкою. Крім того з’ясувалося, що Золеха приїхав на автомобілі, який залишив на паркінгу міжнародного аеропорту Палм-Біч.

Підставою для затримання підозрюваного став дзвінок, що надійшов органам правопорядку в п'ятницю вранці. Після затримання чоловік отримав повістку в суд.

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Як повідомляв Укрінформ, відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч проти 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч проти 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США в Іраку.