У США водій стріляв по дітях, які влучили сніжкою в його авто

У американському штаті Вісконсин водій відкрив вогонь по двох підлітках і поранив їх після того, як вони кинули та влучили сніжкою в його машину.

Про це повідомляє CNN.

«Двоє дітей віком 12 та 13 років у штаті Вісконсин отримали поранення, коли один із водіїв відкрив по них стрілянину. Причиною стало те, що підлітки влучили сніжкою в його автівку», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в місті Мілуокі. Згідно з попередньою інформацією, двоє дітей, дівчинка 12 років і хлопчик 13 років, разом із групою інших школярів розважалися, кидаючи сніжки по автомобілях, що проїздили повз.

Коли одна зі сніжок потрапила в білий автомобіль Toyota, водій зупинився, вискочив з салону із вогнепальною зброєю і відкрив стрілянину по дітях.

Після цього злочинець зник з місця події. Наразі поліція розслідує обставини інциденту й розшукує підозрюваного в стрілянині.