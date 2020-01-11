Туреччина очолила Форум ОБСЄ з безпекового співробітництва

Туреччина упродовж січня-квітня 2020 року очолюватиме Форум ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки — одного з двох основних директивних органів ОБСЄ, що засідають на регулярній основі в штаб-квартирі Організації у Відні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Головування в Форумі, який займається військово-політичними питаннями (передусім, контролем над озброєннями та зміцненням довіри та безпеки), проходить на ротаційній основі та триває 4 місяці. Його засідання проходять на щотижневій основі — щосереди в палаці Гофбург.

Відкриття Турецького головування в Форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки відбудеться 15 січня. Під час спеціального засідання заступник глави МЗС Туреччини Седат Онал презентує пріоритети та цілі Турецького головування в цьому директивному органі ОБСЄ.

Як відомо, метою Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки є підвищенням безпеки та стабільності у військовій сфері в Європі. Він покликаний сприяти дотриманню основних заходів зміцнення довіри та безпеки з метою регулювання обміну між державами військовою інформацією та проведення взаємних перевірок, а також Кодексу поведінки, що є ключовим документом, який забезпечує демократичний контроль над силами безпеки.

Завданням Форуму також є надання практичної допомоги у боротьбі з поширенням незаконного легкої та стрілецької зброї. Форум займається питаннями нерозповсюдження зброї масового знищення; здійснює спостереження за регулярними контактами, співпрацею та обміном військовою інформацією між державами-учасниками.

Після початку агресії РФ у 2014 році українське питання є одним із головних під час засідань Форуму.

Фото: osce/us mission