В Анкарі - нові арешти через підозру у зв’язках з "терористами Гюлена"

12 осіб з-поміж військовослужбовців Командування Військово-морських сил Туреччини затримано за підозрою у зв’язках з ФЕТО.

Про це поінформувала прокуратура Анкари, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Затримання були проведені в рамках розслідування проти військовослужбовців командування ВМС по справі у зв’язках з ФЕТО», - йдеться у повідомленні.

Рішення про арешти було ухвалене на основі матеріалів справи, зокрема фотографій, даних з програми ByLock та іншої доказової бази.

Серед арештованих 1 майор, 3 лейтенанти, 7 старшин, що нині проходять службу, 1 старшина у відставці.

Як відомо, у квітні у результаті проведеної спецоперації у Стамбулі правоохоронці затримали 210 військовослужбовців за підозрою у зв’язках з організацією ФЕТО (​терористичною організацією Фетуллаха Гюлена). Саме його Туреччина звинувачує в організації спроби державного перевороту у липні 2016 року. У грудні минулого року мера міста Урла, що в західній провінції Ізмір, заарештували за обвинуваченням у членстві в ФЕТО.

Фото: TRT