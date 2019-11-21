Турецька поліція затримала співробітника посольства Німеччини — підозрює у шпигунстві

Турецька поліція затримала співробітника німецького посольства, якого звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомляє Intelnews.

"Турецька влада затримала адвоката, який працює в посольстві Німеччини в Анкарі, за звинуваченням у шпигунстві, що ще більше ускладнює й без того напружені відносини між двома державами — союзниками по НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адвокат був найнятий німецьким посольством для отримання інформації про турецьких громадян, які подавали заяви на отримання притулку в Німеччині. Німецькі органи регулярно надавали адвокату інформацію стосовно заявників. Потім адвокат уточнював у турецькій поліції, чи заявники мали незавершені кримінальні справи та не були у розшуку, не брали участі у злочинній діяльності. Посольство Німеччини направляло інформацію, зібрану адвокатом, до Федерального управління з питань міграції та біженців Німеччини, яке затверджувало або відхиляло запити турецьких громадян про надання притулку.

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Після арешту адвоката німецька влада висловила стурбованість тим, що уряд Туреччини вилучив інформацію про щонайменше 50 турецьких претендентів на отримання політичного притулку в Німеччині. Деякі з цих заявників, як повідомляється, є членами переслідуваної в Туреччині курдської меншини. Інші є ймовірними прихильниками Фетхуллаха Гюлена, колишнього політичного союзника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якого Туреччина звинувачує в тому, що він організував невдалий військовий переворот 2016 року проти правління Ердогана.

Адвоката затримали ще у вересні, але відомо про це стало лише 20 листопада.