Турецька поліція затримала співробітника посольства Німеччини — підозрює у шпигунстві
Про це повідомляє Intelnews.
"Турецька влада затримала адвоката, який працює в посольстві Німеччини в Анкарі, за звинуваченням у шпигунстві, що ще більше ускладнює й без того напружені відносини між двома державами — союзниками по НАТО", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що адвокат був найнятий німецьким посольством для отримання інформації про турецьких громадян, які подавали заяви на отримання притулку в Німеччині. Німецькі органи регулярно надавали адвокату інформацію стосовно заявників. Потім адвокат уточнював у турецькій поліції, чи заявники мали незавершені кримінальні справи та не були у розшуку, не брали участі у злочинній діяльності. Посольство Німеччини направляло інформацію, зібрану адвокатом, до Федерального управління з питань міграції та біженців Німеччини, яке затверджувало або відхиляло запити турецьких громадян про надання притулку.
Після арешту адвоката німецька влада висловила стурбованість тим, що уряд Туреччини вилучив інформацію про щонайменше 50 турецьких претендентів на отримання політичного притулку в Німеччині. Деякі з цих заявників, як повідомляється, є членами переслідуваної в Туреччині курдської меншини. Інші є ймовірними прихильниками Фетхуллаха Гюлена, колишнього політичного союзника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якого Туреччина звинувачує в тому, що він організував невдалий військовий переворот 2016 року проти правління Ердогана.
Адвоката затримали ще у вересні, але відомо про це стало лише 20 листопада.