Експолковника армії Австрії звинувачують у шпигунстві на РФ

Відставного полковника австрійської армії звинувачують у шпигунстві на користь Росії протягом щонайменше 25 років, за що йому загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє RFE.

«Колишнього полковника армії Австрії звинуватили у шпигунстві на користь Росії протягом щонайменше чверті століття, і тепер йому загрожує до 10 років в'язниці», - йдеться в повідомленні.

Так, у прокуратурі міста Зальцбург цієї п’ятниці заявили, що 71-річний чоловік, ідентифікований як Мартін М., працював на Державне розвідувальне управління Росії (ГРУ) з 1993 року.

Він, за даними слідства, надавав російській розвідці детальну інформацію про австрійські військово-повітряні сили, артилерійські системи та міграційну кризу. Крім того, його звинувачують у передачі інформації про багатьох високопоставлених військових Австрії.

У прокуратурі наголосили, що слідство викрило інтеграцію підозрюваного у «структуровану, керовану державою мережу агентів». Згідно з повідомленням, офіцер отримав сотні тисяч євро в обмін на свої послуги, які продовжив надавати навіть після виходу на пенсію.

Як відомо, австрійські правоохоронці затримали цього колишнього військового 2018 року в той момент, коли він отримав від, як припускають у прокуратурі, свого куратора грошову винагороду.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило в міжнародний розшук 65-річного громадянина Росії Ігоря Зайцева за підозрою в шпигунстві. Підозрюють, що Зайцев був контактною особою підозрюваного австрійського експолковника, якому той продавав секретну інформацію. Зокрема, було встановлено факт зустрічі, на якій росіянин заплатив за інформацію 30 тисяч євро.