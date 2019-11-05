СБУ викриває російських шпигунів: за провали звільнили начальника розвідцентру РФ

Контррозвідка Служби безпеки України за останній час викрила кількох агентів, які працювали на російські спецслужби.

При цьому за провали в оперативно-службовій діяльності звільнено начальника російського розвідцентру, повідомляє у вівторок пресцентр СБУ.

"Контррозвідники СБУ за останній час викрили низку агентів, які працювали на 316-й розвідувальний центр ГУ ГШ ЗС РФ. За провали в оперативно-службовій діяльності його начальника, капітана 1-го рангу Петра Каменщикова, звільнено з посади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 316-й центр російської військової розвідки дислокується у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Його співробітники брали безпосередню участь в анексії Російською Федерацією АР Крим у 2014 році та спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі забезпечують розвідувальною інформацією окупаційні російські підрозділи на сході України.

Контррозвідники встановили, що Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року та організував системну роботу з вербування українських громадян. Вони поповнювали агентурні мережі для збору різнопланової розвідувальної інформації, а також входили до агентурно-бойових груп для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України.

"Українська контррозвідка, починаючи з 2014 року, успішно реалізує заходи з припинення цієї протиправної діяльності російської спецслужби через виявлення, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності агентів іноземної військової розвідки. Лише під час останнього обміну за схемою "35 на 35", який відбувся 7 вересня 2019 року, до РФ було передано чотирьох викритих контррозвідкою та засуджених за державну зраду агентів 316-го РЦ ГУ ГШ ЗС РФ", - додали в СБУ. Зокрема, йдеться про:

- Радіонову Антоніну Петрівну, 1969 року народження, громадянку України, військовослужбовця Національної гвардії України. Вона була затримана контррозвідкою восени 2017 року, засуджена за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України до 4 років позбавлення волі;

- Кореновського Дмитра Євстафійовича, 1972 р.н. Громадянин України, затриманий контррозвідкою СБУ у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 ККУ;

- Федорова Віктора Андрійовича, 1969 р.н. Громадянин України, затриманий контррозвідкою СБУ у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 ККУ;

- Ломака Юрія Миколайовича, 1961 р.н. Громадянин України, колишній військовослужбовець ЗСУ, затриманий контррозвідкою СБУ у грудні 2018 року, засуджений за ч. 1 ст. 111 ККУ до 5 років позбавлення волі.

"За наявними у контррозвідки даними, керівника розвідувального підрозділу капітана 1-го рангу Петра Каменщикова, незважаючи на значний авторитет і позитивні рекомендації керівництва, за очевидний провал було звільнено із займаної посади", - інформують у СБУ.

Там додали, що вирішується також питання щодо притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, безпосередньо задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Повідомляється також, що наразі одному із кураторів українського напрямку 316-го РЦ ГУ ГШ ЗС РФ капітану 3-го рангу Олексію Аненко СБУ вже направила пакет документів із підозрою про вчинення цього злочину. Отримання ним підозри підтверджено міжнародним поштовим сервісом.

Фото: пресцентр СБУ