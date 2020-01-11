У Варшаві судді вийшли на “Марш тисячі мантій”

У Варшаві в суботу відбулась акція протесту “Марш тисячі мантій” за участю суддів і юристів, які виступають проти прийняття законодавчих змін щодо функціонування судочинства в Польщі.

У заході узяли участь представники суддівства з багатьох країн Європи, а також активісти громадських організацій, зокрема Amnesty International та Гельсінської спілки з прав людини, опозиційні політики, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“У такий спосіб - “Маршем тисячі мантій” - ми хочемо підкреслити нашу прихильність до розподілу влади, до того, щоб гарантувати людям право на незалежний суд”,- заявив перед початком акції голова суддівської організації Iustitia Крістіан Маркевич.

Перед початком маршу виступали також судді з інших країн, зокрема голова Консультативної ради європейських суддів Хосе Матос, судді Верховних судів Ірландії та Нідерландів. Загалом у марші взяли участь представники судів з 22-ох країн Європи.

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Учасники маршу вирушили з-під Верховного суду Польщі і повз президентський палац дійшли до будинку парламенту.

На чолі колони простували судді, які були одягнуті у мантії або ж несли їх у руках. Решта учасників маршу також була одягнута в чорне на знак солідарності із суддями.

Учасники ходи тримали два великі транспаранти: “Право на незалежність” і “Право на Європу”.

Як повідомлялося, 20 грудня 2019 року Сейм Польщі схвалив чергові зміни до законів про Верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів. Цими змінами запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи, за дії, які ставлять під сумнів обрання суддів, чи публічні дії, які не поєднуються з принципом незалежності судів та суддів. Змінами забороняється Верховному суду ставити під сумнів дії та повноваження конституційних органів влади країни.

Тепер ці зміни має розглянути Сенат, більшість у якому мають представники опозиції.

У багатьох містах Польщі проти прийняття цих змін відбулися масові маніфестації громадськості, опозиції та представників судової гілки влади.

Речник Єврокомісії з питань права Крістіан Віганд заявив, що Європейська комісія радить владним інституціям Польщі утриматися від будь-яких дій щодо розгляду законопроєкту про правову реформу до проведення консультацій із Венеційською комісією та всіма зацікавленими сторонами в країні. Натомість, речник польського уряду Пьотр Мюллер назвав побоювання Єврокомісії безпідставними.