Санкції проти Ірану завдадуть удару по його стратегічно важливих галузях економіки - ЗМІ

Нові санкції проти Ірану, оголошені указом президента Дональда Трампа у п'ятницю, завдадуть удару по його стратегічно важливих галузях економіки .

Про це йдеться в аналітичній статті у NBC 7 San Diego.

Серед санкцій передбачено заходи, спрямовані проти восьми високопоставлених іранських посадовців, причетних, за словами міністра фінансів Стівена Мнучина, до "дестабілізуючих" дій на Близькому Сході, а також ракетних обстрілів баз у Іраку 7 січня.

Обмеження щодо посадовців є радше символічними, зазначає видання, оскільки ці особи навряд чи володіють якимись активами у США «після десятиліть ворожнечі між двома країнами».

Але інші заходи можуть мати істотний вплив на стратегічно важливі сектори іранської економіки.

Указ президента надає адміністрації повноваження вносити до глобального фінансового чорного списку будь-кого, хто причетний навіть опосередковано до будівництва, промислового виробництва, текстильної та залізорудної галузей Ірану. Указ, зокрема, орієнтований на 17 найбільших виробників сталі й чавуну - разом із трьома іноземними компаніями, дві з яких розташовані в Китаї. Це одна з небагатьох можливих точок зростання в кульгавій іранській економіці, вважає видання.

Документ «надсилає сигнал іншим закордонним фірмам, які продовжують вести бізнес з іранськими виробниками сталі, що це неприпустимо», цитує видання колишнього посадовця Міністерства фінансів. Бена Дейвіса.

На думку експертів, санкції можуть спонукати до масових протестів, але з іншого боку - ускладнять міжурядові переговори Ірану та США. Адже Сполучені Штати декларують, що хочуть домовитися про співпрацю і відновлювати стратегічне партнерство.

За словами Мнучина, раніше накладені санкції працюють і вже позбавили Ірану десятків мільярдів доларів. "Вони б використовували їх для терористичної діяльності по всьому регіону й давали б їм змогу робити більше поганих справ, - сказав він. І безперечно, відрізавши (Іран) від економіки регіону від регіону, ми здійснюватимемо вплив".