Нові санкції проти Ірану - Білий дім оприлюднив указ

Білий дім оприлюднив указ президента Дональда Трампа про нові санкції проти Ірану, що стосуються будівництва, промислового виробництва, текстильної та залізорудної галузей іранської економіки.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що Іран продовжує залишатися спонсором тероризму у світі, він погрожував військовим активам та цивільним особам Сполучених Штатів за рахунок використання військової сили та підтримки воєнізованих груп", - ідеться в указі.

Санкції спрямовані на те, щоб Іран "не отримав значних доходів, які можуть бути використані для фінансування та підтримки його ядерної програми, розробки ракет, підтримки тероризму і терористичних мереж його посібників і зменшення регіонального впливу", сказано в заяві Трампа, поширеній Державним департаментом США.

Санкції поширюються також на тих, хто допомагає в діяльності, що підпадає під санкції.

На думку Трампа, указ матиме великий вплив на економіку Ірану, оскільки стосується іноземних фінансових установ, що підтримують іранську економіку.

США продовжуватимуть протидіяти руйнівній та дестабілізуючій поведінці іранського режиму, зазначив президент. "Ці санкції залишаться доти, доки іранський режим не змінить свою поведінку".

Про оголошення санкцій проти Ірану сьогодні також заявили держсекретар Майк Помпео та міністр фінансів Стівен Мнучін.

Фото: The White House