У Канаді вимагають визнати вартових Ісламської революції терористами

Канада має негайно законодавчо визнати іранський корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.

Про це в Оттаві заявив тіньовий міністр закордонних справ Канади Ерін Отул, коментуючи катастрофу літака МАУ в Ірані.

“Уряд має притягти до відповідальності винуватців трагедії. Слід негайно реалізувати внесену Консервативною партією та ухвалену парламентом у 2018 році заяву про визнання корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією”, - сказав Отул.

Він закликав владу Ірану усіляко сприяти міжнародному розслідуванню, зокрема відкривши доступ до чорних скриньок літака. “Інформація, що літак “МАУ рейсу 752 був збитий іранським режимом, дуже тривожна. Канадці заслуговують на відповіді і заслуговують на них зараз”, - зазначив опозиціонер.

Як повідомлялося, український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.

Влада Канади, США, Великої Британії заявила, що літак, ймовірно, був збитий іранською ракетою.