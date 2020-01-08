Президент Ірану: Остаточна відповідь на вбивство Сулеймані – вигнання сил США з регіону

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що остаточною відповіддю на вбивство в результаті американського авіаудару іранського генерала Касема Сулеймані буде "вигнання" усіх сил США з регіону.

Відповідна заява опублікована на сторінці президента Ірану у Twitter.

"Генерал Сулеймані героїчно бився проти "ІДІЛ", "Аль-Нусри", "Аль-Каїди" та інших. Якби не його війна з терором, європейські столиці були б зараз у більшій небезпеці. Наша остаточна відповідь на його вбивство полягатиме в тому, щоб вигнати усі сили США з регіону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу "Ель-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.