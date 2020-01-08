Прем'єр Іраку отримав усне попередження від Ірану про атаку на військові бази

Прем'єр Іраку отримав усне попередження від Ірану про атаку на військові бази

Укрінформ
Голова уряду Іраку Аділ Абдул Махді отримав усне повідомлення від влади Ірану про неминучу атаку на військові об'єкти коаліції на чолі з США у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це інформує Al-Arabia.

"Прем'єр-міністр Іраку Аділ Абдул Махді отримав усне повідомлення від влади Ірану після опівночі з попередженням про атаку у відповідь на вбивство Касема Сулеймані", - повідомили у пресслужбі прем'єр-міністра.

Попередження надійшло до того, як Іран розпочав атаки на військові бази коаліції на чолі з США на іракській території. У ньому йшлося, що удари обмежуватимуться лише місцями, де розташовані американські військові, точні локації не уточнювалися, йдеться у повідомленні пресслужби.

Голова уряду Іраку зазначив, що його країна виступає проти будь-якого порушення свого суверенітету.

Коментуючи ситуацію, Абдул-Махді також зазначив, що бачить загрозу початку "спустошливої тотальної війни" не тільки в Іраку, а й у всьому близькосхідному регіоні та навіть у всьому світі.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив кілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

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Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч на 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

Кілька європейських країн, зокрема Німеччина, Румунія, Словаччина та Хорватія, заявили про виведення своїх військових з Іраку.

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