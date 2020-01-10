Курц представив новий уряд парламенту Австрії

Новий федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц разом з членами очолюваного ним коаліційного уряду у п’ятницю виступив перед Національною радою Австрії, представивши депутатам урядову програму.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Участь у засідання Національної ради поруч з канцлером також взяли віцеканцлер Вернер Коглер та 14 міністрів і два держсекретаря. Крім того, в залі був присутній президент Австрії Александер Ван дер Беллен.

У своєму посланні Курц наголосив на тому, що коаліційний пакт між очолюваною ним "Австрійською народною партією" та партією "Зелені" увібрав у себе "найкраще з двох світів" і обидві партії змогли помістити в нього свої головні передвиборчі обіцянки. Про хорошу урядову угоду, сфокусовану на захист клімату та навколишнього середовища, заявив і віцеканцлер, лідер "Зелених" Вернер Коглер.

Читайте також: Новий уряд Австрії на чолі з Курцем склав присягу

Як відомо, 7 січня президент Австрії Александер Ван дер Беллен у вівторок призначив та привів до присяги новий склад уряду на чолі з федеральним канцлером Себастіаном Курцем.

Склад нового уряду був визначений під час тривалих коаліційних переговорів між "Австрійською народною партією" та "Зеленими". ÖVP представлена в коаліційному уряді 11 особами - федеральним канцлером та 10 міністрами. "Зелені" делегували в уряд 4 осіб (включаючи віцеканцлера). Крім того, від обох партій в уряд призначено по одному державному секретарю.

Таким чином, 33-річний Курц вдруге очолив Раду міністрів Австрії, залишаючись наймолодшим главою уряду в Європі. Минулий коаліційний уряд на чолі з Курцем, створений у 2017 р. між ÖVP та правопопулістською "Австрійською партією свободи" (FPÖ), був відправлений у відставку наприкінці травня 2019 р. на тлі політичної кризи в країні, спровокованої так званим скандалом Ібіцагейт.