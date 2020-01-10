Трагедія українського літака ускладнює кризу в Ірані – німецькі ЗМІ

Загиблі пасажири стають жертвами незрозумілої війни

Докази того, що український Boeing 737, який розбився в Тегерані, був збитий іранською ракетою, посилюються, що ускладнює кризу в Ірані ще більше. Про це пише у п’ятницю німецьке видання Spiegel.

«Трагедія з геополітичними наслідками… Катастрофа надає іранській кризі зовсім новий, міжнародний вимір», – пише автор статті, висловлюючи сподівання, що «нещастя не стане м'ячем у політичній грі».

Даних, що пасажирський літак був збитий іранською зенітною ракетою російського походження, дедалі більше, зазначається у матеріалі. Все це відбувається у розпал протистояння між Тегераном і Вашингтоном. Якщо відповідальність за катастрофу лягає на Іран, це має змінити динаміку кризи в країні, адже це «зашкодить здатності Ірану представляти себе жертвою», – цитує видання експерта з протиракетної оборони Томаса Карако з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Washington Post.

Отже раптово людський вимір затьмарює все. Загиблі пасажири стають жертвами незрозумілої війни Сполучених Штатів проти Ірану. І тут аварія нагадує про крах літака MH17 над Україною, який також був збитий у 2014 році ракетою російського виробництва. Втім, зауважує автор, цього разу всі політики дуже обережні в своїх оцінках, використовують слова «випадковість», «помилка», «підозра» тощо.

Американці знають, що вони не можуть звинувачувати іранців: у 1988 році американський ракетний крейсер, також під час військової напруги, помилково збив над Перською затокою іранський аеробус із 290 мирними пасажирами на борту, нагадується у статті. Про ту трагедію говорив – «Ви пам'ятаєте число 290» – і президент Ірану Хасан Рохані лише у понеділок, а через 2 дні сталася катастрофа літака МАУ...

Таблоїд Bild нагадує, що ще в середу писав про ракету як можливу причину катастрофи та першим надав ймовірні докази. Йдеться про фото уламків, зокрема, наконечника ракети в місті Паранд, зроблені, ймовірно, через кілька годин після аварії. Залишки сучасної російської зенітної ракети 9М331 малої дальності типу «Тор М-1» було знайдено на узбіччі дороги перед багатоквартирним будинком у місті Паранд, приблизно за 15 кілометрів від місця аварії – саме над цим містом обірвався зв’язок із літаком.

Для ідентифікації об'єкта експерти видання використовували, серед іншого, архівні зображення непошкоджених ракет такого типу та фото частини ракети, яка була використана в жовтні 2015 року «вірними Путіну військами» на сході України проти українського безпілотника. Тоді також залишився майже однаковий на вигляд елемент ракети, який впав на землю після вибуху над Донецьком і був знайдений наступного дня.

Порівняли автори й фотографію з вільно доступними фотографіями Параду, які показали «разюче схожі придорожні споруди в місті».

Незабаром після опублікування першої статті – в мережі з’явилися ще дві фотографії залишків ракети 9М331, їх джерела також пояснили, що знімки було зроблено в Параді.

Ольга Танасійчук. Берлін