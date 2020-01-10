Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають

Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, в результаті чого останнє затонуло, трьох громадян Туреччини врятовано, ще трьох шукають.

Про це поінформувало Командування берегової охорони МВС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«10 січня 2020 року о 6.30 ранку на відстані 5 миль на північний захід від протоки Босфор сталося зіткнення танкера, який йшов під прапором РФ з Росії до Ізміра, та турецького риболовецького судна. На місце інциденту було негайно направлено 4 катери та 1 вертоліт берегової охорони», - йдеться у повідомленні.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Трьох громадян Туреччини було врятовано, ще трьох зниклих шукають.

Як повідомляє управління з контролю руху протокою Босфор, через туман протоку закрито для руху кораблів у обох напрямках.

Фото: АА