Міжнародна контактна група не визнає повноваження "керівництва" парламенту Венесуели

Члени Міжнародної контактної групи з врегулювання кризи у Венесуелі засудили тиск з боку діючого режиму на законно обрану Національну асамблею країни, не визнали "вибори" нового керівництва парламенту та підтвердили повноваження його законного президента Хуана Гуайдо

Про це йдеться у заяві Міжнародної контактної групи, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій .

«Болівія, Коста-Ріка, Еквадор, Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Панама, Португалія, Іспанія, Швеція та Великобританія - члени Міжнародної контактної групи, - висловлюють глибоке занепокоєння стосовно дій проти демократичної та функціонуючої відповідно до Конституції Національної асамблеї в ході виборів нової Ради директорів Національної асамблеї. Багато законотворців були не допущені у Національну асамблею силами безпеки та не змогли виконувати власні конституційні права та обов’язки. У доступі було відмовлено також представникам медіа. У цьому контексті, вибори Луїса Парра (Luis Parra) не можуть вважатися законними або демократичними», - йдеться у документі.

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Учасники Міжнародної контактної групи наголосили, що ці події, поряд із продовженням утисків та залякуванням членів Національної асамблеї, яку було обрано демократичним шляхом народом Венесуели, надалі поглиблюють кризу, створюючи більше перешкод для мирного повернення до демократії та верховенства права.

«Ми підтримуємо Хуана Гуайдо як Президента Національної асамблеї, і підтверджуємо наші зобов’язання активно підтримувати справжні зусилля для мирного та демократичного вирішення кризи в Венесуелі», - зазначили представники країн МКГ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше про серйозні конституційні порушення під час виборів президента Національної асамблеї Венесуели, що відбулися 5 січня, заявив Європейський Союз, який продовжує вважати Хуана Гуайдо легітимним главою парламенту Венесуели.