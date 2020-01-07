Канада засудила перешкоджання роботі депутатів у Венесуелі

Силове перешкоджання роботі Національної асамблеї у Венесуелі грубо порушує демократичні норми.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Канади у Twitter.

“Канада дуже занепокоєна стосовно подій, що розгортаються у Венесуелі. Використання режимом Мадуро силовиків для недопущення зустрічі депутатів Національної асамблеї є прямим порушенням усіх демократичних норм”, - заявили в канадському МЗС.

У відомстві додали, що Національна асамблея Венесуели “має законне та конституційне право обирати власного президента без залякувань та втручань”.

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Як повідомлялося, Хуан Гуайдо 5 січня був знову проголошений головою Національної асамблеї країни після голосування опозиційних депутатів поза залою засідань парламенту. Вони провели свої збори в будівлі редакції місцевої газети після того, як не змогли потрапити в парламент країни, заблокований силовиками. За його кандидатуру проголосували сто депутатів.

Раніше суперник Гуайдо і прихильник офіційної влади країни Луїс Парра оголосив себе новим головою парламенту, тим самим змістивши лідера опозиції Гуайдо з посади. Опозиція, яка представляє більшість у Національній асамблеї, назвала подію "парламентським переворотом" і заявила, що на сесії не було необхідного кворуму. Глава Венесуели Ніколас Мадуро відразу після оголошення результатів визнав законним призначення нового керівництва парламенту на чолі з Луїсом Парра.

Політична криза у Венесуелі триває вже рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько пів сотні держав, серед яких і США, визнали його на посаді.

Разом з тим президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, визнають його легітимність, зокрема, Москва, Китай і Куба.