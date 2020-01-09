Cейм Польщі засудив провокаційні висловлювання Путіна

Нижня палата польського парламенту засудила "провокативні" висловлювання представників влади Росії, які намагалися звинуватити Польщу у відповідальності за початок Другої світової війни.

Про це йдеться в резолюції Сейму, ухваленій одноголосно під час засідання парламенту у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Cейм Речі Посполитої засуджує провокативні і неправдиві висловлювання представників вищих органів влади Російської Федерації, які намагаються покласти на Польщу відповідальність за початок Другої світової війни. Велич народу і відносин між народами не можна будувати на брехні і фальсифікації історії, тому Сейм Речі Посполитої зобов’язаний нагадати, що до початку Другої світової війни призвели дві тогочасні тоталітарні системи: гітлерівська Німеччина і сталінський Радянський Союз", - наголошується в резолюції Сейму Польщі.

У ній підкреслюється, що після укладення 23 серпня 1939 року пакту Молотова-Ріббентропа першими жертвами обох тоталітаризмів були Польща і країни Центрально-Східної Європи.

У резолюції зазначається: ніхто не ставить під сумнів, що народи СРСР зазнали значних втрат у війні з третім рейхом, але, на жаль, це не принесло країнам Центрально-Східної Європи незалежності і суверенітету, а їх жителям – дотримання прав людини. Підкреслюється, що радянський тоталітаризм був спрямований проти власних громадян, серед яких були також і росіяни.

"Сейм Речі Посполитої не погоджується на повернення імперських фальсифікацій, які відкидають назад історичний діалог російської влади з іншими народами", - підкреслюється в заяві.

У ній констатується, що мучеництво жертв нацистського і радянського тоталітаризмів "не повинно фальсифікуватися і використовуватися інструментально".

Польський парламент також закликав спільно подумати про принципи формування міжнародних відносин, які мають становити фундамент взаємоповаги, партнерства і добросусідства.

Як повідомлялося, наприкінці грудня російський президент Володимир Путін під час публічних заходів кілька разів заявив, що Польща сама була агресором перед Другою світовою війною, СРСР не окуповував Польщу, а серед чиновників довоєнної Польщі були відверті антисеміти. На це рішуче відреагувала Варшава, яка викликала на розмову посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва, а глава польського уряду Матеуш Моравецький виступив із заявою, в якій засудив останні заяви Путіна.