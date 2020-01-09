Brexit: Палата громад парламенту Британії сьогодні може остаточно схвалити угоду

Палата громад парламенту Великої Британії сьогодні завершить розгляд законопроєкту про вихід країни з ЄС (Brexit).

Про це повідомляє BBC.

“Очікується, що (законопроєкт про Brexit — ред.) пройде останні фази розгляду у Палаті громад у четвер перед тим, як буде переданий до Палати лордів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багатостраждальний законопроєкт про вихід Британії з Євросоюзу вже кілька разів пробували ухвалити у Палаті громад, проте безуспішно. Проте після дострокових виборів партія прем'єра Бориса Джонсона має монобільшість, і очікується, що сьогодні документ буде проголосований без жодних перешкод.

Законопроєкт про Brexit також має затвердити Палата лордів, а потім за документ має проголосувати Європейський парламент з боку Євросоюзу.

Як повідомлялося, вихід Британії з ЄС відтерміновували вже кілька разів, щоб країна могла погодити угоду з Брюсселем та уникнути "жорсткого" Brexit. Останньою датою закінчення терміну виходу Великої Британії з ЄС наразі є 31 січня 2020 року.