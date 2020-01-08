Єврокорпус очолив сухопутний компонент сил швидкого реагування НАТО

Єврокорпус розпочав командування у сухопутній компоненті сил швидкого реагування НАТО (NRF).

Військова церемонія передачі командування пройшла у середу у Страсбурзі, повідомили власному кореспонденту Укрінформу у пресслужбі Єврокорпусу.

«Єврокорпус має особливий подвійний досвід, адже може бути розгорнутий в інтересах, як Європейського Союзу, так і НАТО. І тому він ідеально адаптований для нинішньої місії сил швидкого реагування», - заявив командувач Єврокорпусу генерал-лейтенант Збройних сил Франції Лоран Колоджей.

За своєю нинішньою місією, Єврокорпус готовий управляти сухопутною компонентою сил швидкого реагування НАТО у випадку виникнення кризових ситуацій.

За своїми можливостями, Єврокорпус спроможний здійснювати командування угрупованням до 65 тис. військовослужбовців.

Місія Єврокорпусу на чолі наземної компоненти сил швидкого реагування НАТО триватиме до січня 2021 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Єврокорпус пройшов сертифікацію на виконання завдань у складі сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу у листопаді 2019 року.

Єврокорпус є незалежним європейським форматом військового-політичного співробітництва, створеним у 1992 році за ініціативи Франції і Німеччини. Єврокорпус існує у складі багатонаціонального штабу і бригади забезпечення.

Основними учасниками Єврокорпусу є Франція, Німеччина, Бельгія, Іспанія і Люксембург.

Греція, Італія, Польща, Румунія і Туреччина є асоційованими членами Єврокорпусу.

Фото із сайту www.eurocorps.org