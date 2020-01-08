Генсек ООН висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі українського літака

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі українського літака.

Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко сумує з приводу катастрофи українського літака поблизу Тегерана. Він висловлює глибокі співчуття родинам загиблих та урядам усіх тих країн, чиї представники загинули в цій трагедії", - наголосив речник.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.