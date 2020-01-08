Іранський лідер назвав ракетні удари по американських базах "ляпасом"

Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що вчорашні ракетні удари Тегерану по військових базах в Іраку є поки "ляпасом" Сполученим Штатам.

Про це повідомляє AP.

"Минулої ночі вони отримали ляпаса", - сказав Аятола Алі Хаменеї про американців у своїй промові після здійснення ракетних ударів.

Лідер Ірану дав зрозуміти, що ракетні удари Тегерану були зроблені у відповідь на вбивство американцями генерала Касема Сулеймані.

"Цих військових дій недостатньо (для помсти). Важливо, що шкідлива присутність Америки у цьому регіоні закінчується", - зазначив іранський лідер.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Іран заявив про "жорстоку помсту" США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.