Іранський лідер назвав ракетні удари по американських базах

Іранський лідер назвав ракетні удари по американських базах "ляпасом"

Укрінформ
Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що вчорашні ракетні удари Тегерану по військових базах в Іраку є поки "ляпасом" Сполученим Штатам.

Про це повідомляє AP.

"Минулої ночі вони отримали ляпаса", - сказав Аятола Алі Хаменеї про американців у своїй промові після здійснення ракетних ударів.

Лідер Ірану дав зрозуміти, що ракетні удари Тегерану були зроблені у відповідь на вбивство американцями генерала Касема Сулеймані.

"Цих військових дій недостатньо (для помсти). Важливо, що шкідлива присутність Америки у цьому регіоні закінчується", - зазначив іранський лідер.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

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Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Іран заявив про "жорстоку помсту" США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

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