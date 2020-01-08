Дипломатам США заборонили зустрічатися з іранськими опозиціонерами

Майк Помпео надіслав до всіх американських дипломатичних місій за кордоном телеграму з наказом до дипломатів не зустрічатися з іранськими опозиційними групами без попереднього погодження, оскільки це може посилити напруженість у відносинах з Тегераном.

Про це повідомляє CNN.

"Багато іранських опозиційних угрупувань намагаються регулярно контактувати з американськими дипломатами, щоб принаймні показати мовчазну підтримку та привернути увагу до себе. Помпео зазначив, що багато з цих організацій раніше застосовували насильницькі засоби для досягнення своїх політичних цілей.

Пряма взаємодія уряду США з цими угрупованнями може виявитись контрпродуктивною для нашої політики щодо пошуку всебічної угоди з іранським режимом, з метою припинення його дестабілізаційних дій", - Помпео у телеграмі.

Як зазначається, Помпео надіслав розпорядження на початку цього тижня, це його непряма спроба налагодження дипломатичних контактів з Іраном, яка з'явилася на тлі повідомлення, що адміністрація Трампа відмовилася видавати візу іранському міністру закордонних справ Мухаммеду Джаваду Заріфу.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

Кілька європейських країн, зокрема Німеччина, Румунія, Словаччина та Хорватія, заявили про виведення своїх військових з Іраку.