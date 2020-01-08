Air France також призупинила польоти над Іраном й Іраком

Компанія Air France призупинила на невизначений час польоти над Іраном та Іраком.

Про це речник компанії сказав агентству AFP.

"В якості запобіжних заходів Air France вирішила призупинити до подальшого повідомлення усі польоти іранським й іракським повітряним простором", - цитує France 24 наданий агентству коментар.

Рішення призупинити польоти над цим регіоном ухвалила Федеральна авіаційна адміністрація США (заборонила польоти усім зареєстрованим у Сполучених Штатах повітряним суднам), а також такі авіакомпанії, як нідерландська KLM, німецька Lufthansa, польська LOT, Emirates Airlines та Flydubai, австралійська Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, японські ANA і JAL, гонгконгзька Cathay Pacific та Air India.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули.

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Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також були 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по троє громадян ФРН і Великої Британії.