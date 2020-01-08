Air France також призупинила польоти над Іраном й Іраком
Про це речник компанії сказав агентству AFP.
"В якості запобіжних заходів Air France вирішила призупинити до подальшого повідомлення усі польоти іранським й іракським повітряним простором", - цитує France 24 наданий агентству коментар.
Рішення призупинити польоти над цим регіоном ухвалила Федеральна авіаційна адміністрація США (заборонила польоти усім зареєстрованим у Сполучених Штатах повітряним суднам), а також такі авіакомпанії, як нідерландська KLM, німецька Lufthansa, польська LOT, Emirates Airlines та Flydubai, австралійська Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, японські ANA і JAL, гонгконгзька Cathay Pacific та Air India.
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Усі вони загинули.
Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану (82) та Канади (63). Серед загиблих також були 10 громадян Швеції, 4 - Афганістану, та по троє громадян ФРН і Великої Британії.