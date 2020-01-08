Єврокомісія вивчає можливі наслідки для ЄС кризи на Близькому Сході

Єврокомісія з глибоким занепокоєнням сприймає загострення ситуації на Близькому Сході і розглядає заходи, які можуть вживатися європейською стороною для деескалації напруги, що може призвести до важких наслідків.

Про це у середу в Брюсселі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками ранкового засідання Єврокомісії, яке було присвячено розвитку подій в Іраку, Ірані та у Лівії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Поточна криза глибоко зачіпає не лише регіон, але всіх нас. Використання зброї має бути зупинене зараз, щоб відкрити простір для діалогу. Ми закликаємо зробити все можливе, щоб поновити переговори. Європейський Союз має багато чого запропонувати. Ми встановили відносини, що вже пройшли випробування часом, з багатьма гравцями у цьому регіоні і за його межами, щоб досягати деескалації ситуації… Присутність ЄС є дуже помітною у цьому регіоні, тож його голос чути», - зауважила президент Єврокомісії.

За її словами, ЄК проаналізувала наслідки, які поточна криза на Близькому Сході може мати для Європейського Союзу у таких сферах, як транспорт, енергетика, сусідство та міграція, а також для проєктів з економічного розвитку, стабілізації та відбудови, які ЄС здійснює у цьому регіоні.

«Ми розглядаємо внутрішній та зовнішній вимір цієї проблеми, щоб переконатися, що ми діємо настільки ефективно, наскільки це можливо. У середньостроковій перспективі Жозеп Боррель, як координатор СВПД (Спільний всеохоплюючий план дій щодо ядерної програми Ірану — ред.), докладе зусиль для того, щоб переконати всіх його учасників зберегти іранську ядерну угоду», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що тема врегулювання поточної кризи на Близькому Сході буде обговорюватися також у Лондоні в середу, 8 січня, під час її зустрічі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

«Нашим спільним інтересам відповідає розбудова нового партнерства між Європейським Союзом і Великою Британією, що дозволить нам захистити та посилити наші інтереси як з економічної, так і з безпекової точок зору», - додала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, на Близькому Сході останніми днями різко загострилася безпекова ситуація після того, як США повітряним ударом поблизу аеропорту Багдада вбили іранського генерала Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару по військових об'єктах США та інших учасників міжнародної коаліції проти так званої “Ісламської держави” на території Іраку.