Скасування польотів до Ірану: МАУ запропонує інші маршрути або поверне гроші

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) запропонує пасажирам скасованих рейсів з та до Тегерана (Іран) зміну маршрутів або поверне кошти за невикористані квитки.

Про це повідомляє пресслужба МАУ у Facebook.

"Авіакомпанія МАУ інформує про скасування всіх власних регулярних рейсів між Києвом та Тегераном, починаючи з 8 січня 2020 року на невизначений термін. Скасування зумовлене забороною Державної авіаційної служби України щодо польотів у повітряному просторі Ірану для всіх повітряних суден української реєстрації. Пасажирам скасованих рейсів буде запропонована зміна маршруту, за можливості, або повернення коштів за невикористані квитки", - йдеться у повідомленні.

Щодо повернення коштів пасажирам потрібно звертатися за місцем придбання авіаквитків.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Пізніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про те, що українська сторона ухвалила рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану.