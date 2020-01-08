МВФ незабаром закриє свій офіс в Афінах

Міжнародний валютний фонд незабаром закриє свій офіс в Афінах, що сигналізуватиме про готовність Греції подолати фінансову кризу, у якій вона знаходиться протягом десятиліття.

Про це повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про це рішення у вівторок після зустрічі з керуючим директором МВФ Кристаліною Георгієвою в штаб-квартирі фонду у Вашингтоні.

"Ми з нетерпінням чекаємо нового етапу в наших відносинах, відносинах позитивного співробітництва", - сказав ппрем'єр-міністр Греції.

Він привітав рішення закрити офіс МВФ в Афінах в найближчі місяці. За його словами, Греція продовжить співпрацю з МВФ, але як країна, яка вийшла з цієї суворої системи спостереження фонду.

Нагадаємо: у серпні 2018 року МВФ завершив третю програму допомоги, в рамках якої Афіни отримали близько 290 мільярдів євро на надзвичайні кредити протягом восьми років від єврозони та МВФ.

МВФ почав працювати в Афінах у 2010 році, коли його запросили взяти участь в програмі допомоги Греції. Німеччина була головною рушійною силою для залучення коштів, наполягаючи на тому, що у ЄС немає єдиних інструментів, щоб мати справу з фінансово неслухняною країною-членом.

Фото: Bloomberg