МВФ незабаром закриє свій офіс в Афінах
Про це повідомляє Politico.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про це рішення у вівторок після зустрічі з керуючим директором МВФ Кристаліною Георгієвою в штаб-квартирі фонду у Вашингтоні.
"Ми з нетерпінням чекаємо нового етапу в наших відносинах, відносинах позитивного співробітництва", - сказав ппрем'єр-міністр Греції.
Він привітав рішення закрити офіс МВФ в Афінах в найближчі місяці. За його словами, Греція продовжить співпрацю з МВФ, але як країна, яка вийшла з цієї суворої системи спостереження фонду.
Нагадаємо: у серпні 2018 року МВФ завершив третю програму допомоги, в рамках якої Афіни отримали близько 290 мільярдів євро на надзвичайні кредити протягом восьми років від єврозони та МВФ.
МВФ почав працювати в Афінах у 2010 році, коли його запросили взяти участь в програмі допомоги Греції. Німеччина була головною рушійною силою для залучення коштів, наполягаючи на тому, що у ЄС немає єдиних інструментів, щоб мати справу з фінансово неслухняною країною-членом.
Фото: Bloomberg