Під час похорон Сулеймані в Ірані загинули вже 56 осіб

В Ірані назвали оновлене число загиблих і травмованих у тисняві, що виникла на похоронах убитого США одного з чільних військових командувачів країни, генерала Касема Сулеймані.

Про це передає "Радіо Свобода".

"За повідомленнями іранських засобів інформації, загинуло вже не менше ніж 56 людей, число травмованих називають як принаймні 213. Власне поховання, що відбувається в рідному місті генерала Кермані, через трагедію довелося відкласти. Припускають, що воно може відбутися на «ділянці мучеників» кладовища вже поночі чи й під ранок", - йдеться у повідомленні.

Досі немає інформації про те, що спричинило тисняву. Перші відео з процесії, розміщені в інтернеті, показували, що люди лежали без ознак життя на дорозі, а інші кричали та намагалися допомогти їм.

Раніше повідомлялося про 40 загиблих та 213 травмованих під час похорон.

У понеділок похоронна процесія з приводу загибелі іранського генерала зібрала понад 1 мільйон осіб.

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.