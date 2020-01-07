На похороні іранського генерала Сулеймані через тисняву загинули 35 осіб – ЗМІ

У вівторок під час похоронної процесії, на якій в останню путь в Кермані проводжали іранського генерала Касема Сулеймані, сталася тиснява, внаслідок якої загинули 35 осіб.

Про це повідомляє AP, посилаючись на іранське телебачення.

«У Кермані, рідному місті вбитого США іранського генерала Касема Сулеймані, цього вівторка під час його похорону виникла велика тиснява, через яку загинуло 35 людей, а ще 48 отримали травми», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що трагедія сталася тоді, коли похоронна процесія розпочала свій рух.

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Слід зауважити, що наразі невідомо, звідки саме іранське телебачення взяло точну кількість загиблих і постраждалих, але в медичному відомстві країни вже підтвердили факт загибелі людей внаслідок тисняви на похороні генерала.

Нагадаємо, що в понеділок похоронна процесія на честь Сулеймані зібрала більше 1 мільйона людей.

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного аеропорту Багдада - внаслідок нього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу “Ель-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Фото: сайт духовного лідера Ірана Алі Хаменеї