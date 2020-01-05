В Ірані десятки тисяч людей проводжали труну з Сулеймані

Десятки тисяч людей в Ірані взяли участь у жалобній процесії на честь генерала Касема Сулеймані, вбитого військами США в Іраку.

Про це повідомляє SBS.

"Одягнені в чорне демонстранти заполонили вулиці другого міста Ірану Мешхеду у неділю, коли останки генерала Касема Сулеймані проносили вулицями після того, як він був убитий унаслідок авіаудару США", - йдеться у повідомленні.

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Учасники маршу були одягнені в чорне, скандували гасла та били себе в груди, супроводжуючи труну з тілом Сулеймані.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти п’ятниці, 3 січня, внаслідок американського повітряного удару був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни. Євросоюз закликав всі сторони конфлікту до стриманості, щоб не допустити ескалації насильства, яке становитиме загрозу для усього регіону.